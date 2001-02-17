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Раздел: Украина  
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Боевики «ЛНР» глушили беспилотник миссии ОБСЕ

Боевики «ЛНР» глушили беспилотник миссии ОБСЕМиссия продолжит уточнять обстоятельства данного инцидента.

Боевики террористической организации ЛНР специально глушили беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ в 49 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"18 февраля в период между 13:27 и 13:38 двойной GPS-сигнал беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия подвергся глушению во время полета на высоте примерно 6000 футов вблизи Донецкого недалеко от линии соприкосновения", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что в 13:38 на расстоянии около 600 метров к юго-востоку от Бердянки БПЛА начал не контролировано крутиться вокруг своей оси и терять высоту.

По оценке СММ, БПЛА разбился в этом районе.

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Наблюдатели запустили мини-БПЛА над Бердянкой, однако установить местонахождение БПЛА дальнего радиуса действия так и не удалось. Миссия продолжит уточнять обстоятельства данного инцидента.
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 Теги: боевики, беспилотник

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Сегодня, 10:59 » Автор: Богдан Процив
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