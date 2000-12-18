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В Одессе появились новогодние троллейбусы. Видео

В Одессе появились новогодние троллейбусы. ВидеоОдесситам такой подарок пришелся по душе

«Одесгорэлектротранс» подарило ощущение праздника не только детям, но взрослым, которые часто передвигаются на общественном транспорте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Odessa.net.ua

Целый месяц, начиная с 19-го декабря и заканчивая 19 января, по Одессе будут курсировать троллейбусы, украшенные по-новогоднему. Особенно красиво иллюминация смотрится в тёмное время суток.

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Одесситам такой подарок пришелся по душе и количество желающих прокатиться в троллейбусе возросло.


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 Теги: Одесса, троллейбус

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Сегодня, 19:28 » Автор: Татьяна Ларина
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