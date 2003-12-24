Раздел: Видеоновости
Массовое ДТП в Киеве: Honda протаранила четыре автомобиля. Видео
На Большой Окружной на повороте на Бучу столкнулись Honda, Volkswagen, Skoda, Mercedes и Hyundai.
Скорая помощь увезла одного водителя и пассажира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Около 17:00 автомобиль Honda двигался в сторону Киева из Пущи-Водицы. На развилке водитель машины повернул не на ту дорогу, на скорости вылетел на встречную полосу и стал виновником аварии, в которой пострадали пять автомобилей.
«Мужчина на Honda был в неадекватном состоянии. Он ехал на большой скорости нам на встречу. Все машины стояли, ожидая своего зеленого света. В это время на переходе как раз шел человек, но водителю это не помешало. Слава Богу пешеход цел. Но внедорожник влетел в нас. В результате пять машин столкнулись друг за другом», — рассказала пассажир Mersedes.
Сначала Honda влетела в Volkswagen. Та в свою очередь задела Skoda, затем был Mercedes и последним участником аварии стал Hyundai. Среди пострадавших оказались только пассажир и водитель виновника всего происходящего. Их госпитализировали медики. Был ли водитель «японца» пьяным — неизвестно. Результаты алкотеста покажут ответ в больнице.
Читайте также: Массовое ДТП в Киеве: иномарка протаранила сразу пять автомобилей
На месте ДТП работали патрульные и следователи. Также приехал эвакуатор, чтобы забрать уже неподвижные машины. Со стороны Киева по Окружной дороге образовалась большая пробка.
Скорая помощь увезла одного водителя и пассажира, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор
Около 17:00 автомобиль Honda двигался в сторону Киева из Пущи-Водицы. На развилке водитель машины повернул не на ту дорогу, на скорости вылетел на встречную полосу и стал виновником аварии, в которой пострадали пять автомобилей.
«Мужчина на Honda был в неадекватном состоянии. Он ехал на большой скорости нам на встречу. Все машины стояли, ожидая своего зеленого света. В это время на переходе как раз шел человек, но водителю это не помешало. Слава Богу пешеход цел. Но внедорожник влетел в нас. В результате пять машин столкнулись друг за другом», — рассказала пассажир Mersedes.
Сначала Honda влетела в Volkswagen. Та в свою очередь задела Skoda, затем был Mercedes и последним участником аварии стал Hyundai. Среди пострадавших оказались только пассажир и водитель виновника всего происходящего. Их госпитализировали медики. Был ли водитель «японца» пьяным — неизвестно. Результаты алкотеста покажут ответ в больнице.
Читайте также: Массовое ДТП в Киеве: иномарка протаранила сразу пять автомобилей
На месте ДТП работали патрульные и следователи. Также приехал эвакуатор, чтобы забрать уже неподвижные машины. Со стороны Киева по Окружной дороге образовалась большая пробка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1215
0
Оставьте свой комментарий