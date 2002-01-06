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Пьяного актера "Игры престолов" вывели из бара в Нью-Йорке. Видео
Нетрезвому Харингтону захотелось поиграть в бильярд
Британского актера Кита Харингтона, который известен по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", выставили из бара в Нью-Йорке,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Соответствующее видео опубликовало издание TMZ.
Сообщается, что нетрезвому Харингтону захотелось поиграть в бильярд. При этом актер начал ругаться с другими посетителями заведения, стучать по бильярдному столу.
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"Сноу" попросили выйти, однако через некоторое время он вернулся. В этот раз он охране заведения пришлось применить силу, чтобы вывести бунтаря.
Британского актера Кита Харингтона, который известен по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", выставили из бара в Нью-Йорке,
пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Соответствующее видео опубликовало издание TMZ.
Сообщается, что нетрезвому Харингтону захотелось поиграть в бильярд. При этом актер начал ругаться с другими посетителями заведения, стучать по бильярдному столу.
Читайте также: Звезда "Игры Престолов" озвучит нового героя в "Симпсонах"
"Сноу" попросили выйти, однако через некоторое время он вернулся. В этот раз он охране заведения пришлось применить силу, чтобы вывести бунтаря.
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