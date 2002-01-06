Так собирается украинский новейший трактор. Видео

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Харьковский тракторный завод опубликовал видеоролик, в котором показан процесс сборки на конвейере нового украинского колесного трактора ХТЗ-243К.20. С помощью ускоренной съемки удалось меньше чем за минуту показать все этапы сборки трактора, — пишет Новости и факты.Обновленная модель трактора ХТЗ-243К.20 была представлена на недавно проходившей выставке «АгроЕкспо-2017». Машина продемонстрировала прекрасные результаты во время тестовых заездов, а также при работе с сельхозорудиями отечественного и иностранного производства.Главной отличительной особенностью ХТЗ-243К.20 является то, что на тракторе установлен новый современный двигатель ЯМЗ-536, который относится к классу Stage IIIA. Около 70% всех комплектующих данного мотора западного производства.По всем техническим характеристикам данный силовой агрегат полностью отвечает двигателю Deutz, при этом его цена в два раза дешевле западного аналога.