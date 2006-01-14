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Зрелищные кадры: лучшие голы неуловимого Роналдиньо. Видео

Зрелищные кадры: лучшие голы неуловимого Роналдиньо. ВидеоФутболист объявил о завершении карьеры.

После решения бразильского футболиста Роналдиньо завершить карьеру мы решили вспомнить лучшие моменты его профессиональных выступлений.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

37-летний Роналдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.

Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.

Мы решили вспомнить, чем же так восхищал бразилец с его уникальной манерой непринужденной игры.

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Покорять Европу бразилец начал с Франции - например, в 2003 году он забил гол года во французской Лиге 1.






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 Теги: Роналдиньо, футбол, видео

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Сегодня, 21:05 » Автор: Наталия Невская
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