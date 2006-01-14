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Зрелищные кадры: лучшие голы неуловимого Роналдиньо. Видео
Футболист объявил о завершении карьеры.
После решения бразильского футболиста Роналдиньо завершить карьеру мы решили вспомнить лучшие моменты его профессиональных выступлений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
37-летний Роналдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.
Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.
Мы решили вспомнить, чем же так восхищал бразилец с его уникальной манерой непринужденной игры.
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Покорять Европу бразилец начал с Франции - например, в 2003 году он забил гол года во французской Лиге 1.
После решения бразильского футболиста Роналдиньо завершить карьеру мы решили вспомнить лучшие моменты его профессиональных выступлений.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
37-летний Роналдиньо является обладателем Золотого мяча, двукратным чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе Барселоны и чемпионом Италии в составе Милана.
Со сборной Бразилии игрок выиграл чемпионат мира в 2002-м году, в 2005-м – Кубок конфедераций, а в 1999-м – Кубок Америки.
Мы решили вспомнить, чем же так восхищал бразилец с его уникальной манерой непринужденной игры.
Читайте также: Это надо видеть: индийский парк попугаев. Видео
Покорять Европу бразилец начал с Франции - например, в 2003 году он забил гол года во французской Лиге 1.
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