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Жириновский пригрозил Украине бомбежкой. Видео
Жириновский устроил крик о ракетных ударах.
Одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил Украине бомбежкой городов.
Об этом политик заявил на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
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"Мы не будем воевать с США. Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы. Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - отметил Жириновский.
Одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил Украине бомбежкой городов.
Об этом политик заявил на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Читайте также: На Донетчине полиция обнаружила схрон с боеприпасами и военного в самоволке. Видео
"Мы не будем воевать с США. Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы. Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - отметил Жириновский.
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