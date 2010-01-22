» » Жириновский пригрозил Украине бомбежкой. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Жириновский пригрозил Украине бомбежкой. Видео

Жириновский пригрозил Украине бомбежкой. ВидеоЖириновский устроил крик о ракетных ударах.

Одиозный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил Украине бомбежкой городов.

Об этом политик заявил на одном из пропагандистских шоу на российском телевидении, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Читайте также: На Донетчине полиция обнаружила схрон с боеприпасами и военного в самоволке. Видео

"Мы не будем воевать с США. Они заставят вас (Украину) напасть на нас (РФ) и вам конец. Им нужна маленькая война. У нас 20 июня 1941 года тоже был мир. В реке Тиса спокойно купались немецкие солдаты, а через 2 дня началось. Война начинается внезапно. В 4 утра ваши города будут бомбить чужие самолеты, а ракетами пропашут все ваши базы. Сейчас в мире киберугроза и никто не может доказать, что откуда прилетело. Вы должны радоваться, что мы еще сдерживаемся", - отметил Жириновский.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Жириновский, видео, угрозы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:13 » Автор: Богдан Процив
     85
     0

Похожие новости по теме

Жириновский пригрозил из-за Украины атаковать Германию. Видео Жириновский пригрозил из-за Украины атаковать Германию. Видео

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Жириновский открыто признал факт агрессии России против Украины. Видео Жириновский открыто признал факт агрессии России против Украины. Видео

Политик проговорился о "деятельности" России в Украине.

Жириновский пригрозил Путину Майданом. Видео Жириновский пригрозил Путину Майданом. Видео

С нами будет армия и ФСБ, они тоже устали от вашего давления, заявил политик.

Жириновский заявил о предстоящей войне в Украине. Видео Жириновский заявил о предстоящей войне в Украине. Видео

По его прогнозам, "обострения" стоит ожидать в 2020-2025 годах.

Жириновский в своем амплуа: «Четыре миллиона советских солдат, сдавшихся в плен немцам, были украинцами». Видео Жириновский в своем амплуа: «Четыре миллиона советских солдат, сдавшихся в плен немцам, были украинцами». Видео

Российский политик продолжает оскорблять украинский народ.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх