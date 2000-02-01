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Ограбление в Санкт-Петербурге переросло в погоню и перестрелку. Видео
В перестрелке боевики использовали пистолет с глушителем, а также пистолет Стечкина.
Ограбление ювелирного салона в Санкт-Петербурге (Россия) 31 января переросло в погоню и серьезную перестрелку с бандитами.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Вечером налетчики ворвались в один из ювелирных магазинов города с оружием и ограбили его. Передвигались преступники на автомобиле марки "Опель". Через несколько минут после ограбления был объявлен план "Перехват".
"Опель" заметили полицейский наряд группы быстрого реагирования Красногвардейского района Петербурга. Они начали преследовать авто налетчиков, приказав им остановиться. Но преступники только увеличили скорость.
Из-за гололеда "Опель" влетел в "Мерседес". Тогда налетчики и полицейские вышли из авто. Первыми открыли огонь налетчики. В результате стрельбы один бандит получил ранение в живот и грудь, второй – в плечо. В ходе перестрелки также был ранен полицейский - он получил пулевое ранение голени.
Сообщается, что в перестрелке боевики использовали пистолет с глушителем, а также пистолет Стечкина.
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По информации журналистов, один из преступников приехал из Дагестана, второй – из Грузии. Оба ранее занимались борьбой. Они находятся под конвоем в одной из больниц города. Третьему преступнику удалось сбежать.
Ограбление ювелирного салона в Санкт-Петербурге (Россия) 31 января переросло в погоню и серьезную перестрелку с бандитами.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Вечером налетчики ворвались в один из ювелирных магазинов города с оружием и ограбили его. Передвигались преступники на автомобиле марки "Опель". Через несколько минут после ограбления был объявлен план "Перехват".
"Опель" заметили полицейский наряд группы быстрого реагирования Красногвардейского района Петербурга. Они начали преследовать авто налетчиков, приказав им остановиться. Но преступники только увеличили скорость.
Из-за гололеда "Опель" влетел в "Мерседес". Тогда налетчики и полицейские вышли из авто. Первыми открыли огонь налетчики. В результате стрельбы один бандит получил ранение в живот и грудь, второй – в плечо. В ходе перестрелки также был ранен полицейский - он получил пулевое ранение голени.
Сообщается, что в перестрелке боевики использовали пистолет с глушителем, а также пистолет Стечкина.
Читайте также: На Луганщине подняли по тревоге военных медиков. Видео
По информации журналистов, один из преступников приехал из Дагестана, второй – из Грузии. Оба ранее занимались борьбой. Они находятся под конвоем в одной из больниц города. Третьему преступнику удалось сбежать.
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