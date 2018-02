В Сети появились кадры аварии с Умой Турман. Видео

Во время съемок боевика Убить Билла Ума Турман попала в ДТП на кабриолете. Об этом актриса рассказала в недавнем интервью для The New York Times.В фильме есть сцена, где главная героиня едет на голубом кабриолете в поисках Билла. Как признается Ума Турман, некоторые члены съемочной команды дали ей понять, что машина может быть неисправной. Тогда Ума просила Квентина Тарантино, чтобы за руль сел каскадер, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время Однако Тарантино, "как любой режиссер", не любил слышать "нет", рассказывает актриса. Он заверил Уму, что с автомобилем все в порядке и поездка по ровной дороге совсем не опасна. Режиссер попросил актрису ехать со скоростью 65 километров в час, чтобы ее волосы развевались в правильном направлении.В итоге оказалось, что сидение в авто было неправильно опущено, а дорога была песчаной и не очень ровной. Ума Турман врезалась в дерево и попала в больницу с многочисленными ушибами.Чтобы получить видеоподтверждение ДТП, у актрисы ушло 15 лет. Все эти годы Турман боролась с продюсерами картины за право обладать этими кадрами со съемок.Только сейчас, после своего откровенного интервью для The New York Times, в котором Ума Турман также рассказала о домагательствах скандального Харви Вайнштейна, она все-таки получила отрезок видео с аварией. Актриса опубликовала ролик в своем Instagram.На видео видно, как машина врезается в пальму, и Турман хватается за голову. К авто подбегают члены съемочной команды, в том числе и Квентин Тарантино, и помогают актрисе выбраться из машины. В сети есть более полное видео инцидента."Я ударилась животом о руль, а мои ноги были поджаты. Когда я ощутила эту жгучую боль, я подумала, что больше никогда не смогу ходить", – вспоминает Ума Турман, – "Когда я выписалась из больницы с шейным бандажем, поврежденными коленями и сотрясением мозга, мне хотелось взглянуть на машину, я была очень расстроена. С Квентином у нас была сильная ссора, я даже обвинила его в попытке меня убить".Однако в своей публикации в Instagram Турман пишет, что не думает, что та ситуация была специально подстроена. Актриса признается, что Тарантино действительно сожалеет и раскаивается в случившемся. Он все-таки передал Уме видеозапись, понимая, что это может навредить его репутации. Актриса гордится режиссером, который поступил правильно и мужественно.Тем не менее, Турман обвиняет продюсеров фильма Лоуренса Бендера, Э. Беннетта Уолша и Харви Вайнштейна, которые все это время лгали и уничтожали доказательства причиненного ими вреда.