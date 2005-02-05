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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре поймали банду воров канализационных люков. Видео

В Днепре поймали банду воров канализационных люков. ВидеоДвое мужчин и женщина занимались похищением канализационных люков, которые потом сдавали в нелегальный приемный пункт.

Полиция задержала в Днепре группу людей, которые похищали канализационные люки. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Как отмечается, охоту на лом среди ночи устроили двое мужчин и женщина. Добычу погрузили в свое авто и сдали в нелегальный приемный пункт.

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Компания как раз готовилась тратить выручку, когда всех троих застали полицейские. Поймали и собирателя металлолома, поэтому крышки удалось вернуть на улицы.

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 Теги: банда, видео

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Сегодня, 12:37 » Автор: Богдан Процив
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