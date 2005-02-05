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В Киеве появились «Рыцари города», применяющие силу. Видео
В столице появилась организация, члены которой жестко борются за порядок в городе.
Неформальная организация "Рыцари города" появилась недавно в Киеве. Ее члены борются с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить. Об этом в среду, 7 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
К примеру, человека, бросившего окурок мимо урны, молодые люди догоняют и заставляют поднять.
Правда, делают это не всегда мирным путем — иногда доходит до драк. Как сообщается, костяком организации стали бывшие футбольные хулиганы.
Сами члены организации не настаивают на насильственных методах работы.
"Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка", — пишут на своем канале Telegram участники организации.
Канал, куда они выкладывают отчеты после своих патрулей, был создан в конце ноября прошлого года, но, несмотря на это, достаточно быстро набирает популярность. "Какого **я ты гадишь в моем городе? Поднял свой бычок и выбросил в мусорник!" — так призывают соблюдать порядок активисты.
Видео очень показательны. На одном из них после отказа поднять окурок в человека брызнули из газового баллончика, на другом мужчине пришлось вызывать полицию, чтобы спастись от "рыцарей", а есть кадры, где человека даже избивают ногами. При этом ролики проекта во многом носят откровенно провокационный характер.
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Подобные акции "рыцари" обещают устраивать постоянно.
Неформальная организация "Рыцари города" появилась недавно в Киеве. Ее члены борются с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить. Об этом в среду, 7 февраля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Вести.
К примеру, человека, бросившего окурок мимо урны, молодые люди догоняют и заставляют поднять.
Правда, делают это не всегда мирным путем — иногда доходит до драк. Как сообщается, костяком организации стали бывшие футбольные хулиганы.
Сами члены организации не настаивают на насильственных методах работы.
"Человека, который бросил окурок, необязательно сразу бить — правильно подобранные слова на всю жизнь останутся в его памяти. Мы наводим порядок в городе и решаем вопросы, на которые правоохранительные органы не обращают внимания. В этот перечень входят: пьянство и употребление наркотиков, мошенничество и кражи, использование фейерверков и прочие нарушения порядка", — пишут на своем канале Telegram участники организации.
Канал, куда они выкладывают отчеты после своих патрулей, был создан в конце ноября прошлого года, но, несмотря на это, достаточно быстро набирает популярность. "Какого **я ты гадишь в моем городе? Поднял свой бычок и выбросил в мусорник!" — так призывают соблюдать порядок активисты.
Видео очень показательны. На одном из них после отказа поднять окурок в человека брызнули из газового баллончика, на другом мужчине пришлось вызывать полицию, чтобы спастись от "рыцарей", а есть кадры, где человека даже избивают ногами. При этом ролики проекта во многом носят откровенно провокационный характер.
Читайте также: В редакции украинского СМИ устроили очередной обыск. Видео
Подобные акции "рыцари" обещают устраивать постоянно.
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