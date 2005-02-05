Раздел: Видеоновости
Зрелищное шоу дронов на Олимпийских играх установило новый мировой рекорд. Видео
Компания Intel в рамках открытия Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане подняла в воздух рекордные 1218 дронов.
В течение нескольких минут квадрокоптеры формировали в воздухе различные фигуры, в том числе олимпийскую эмблему из пяти колец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Дроны со светодиодами летали над лыжниками и сноубордистами, и их рой принимал различные формы.
Таким образом, Intel снова обновила рекорд, так как довела количество одновременно управляемых беспилотников до 1218, сообщает Wired.
Стоит отметить, что из-за требований безопасности шоу было записано заранее, а на открытии осуществлялась его трансляция. Перед записью дроны были протестированы в Финляндии, чтобы убедиться, что они смогут функционировать при низких температурах в Южной Корее.
Читайте также: Олимпиада-2016: корейский лучник побил мировой рекорд
Как и во время предыдущих шоу Intel использовала дроны Shooting Star собственной разработки. Они оборудованы массивом цветных светодиодов и могут летать в воздухе до 20 минут на одном аккумуляторе. Во время коллективного полета дроны напрямую связываются с координирующим компьютером.
В течение нескольких минут квадрокоптеры формировали в воздухе различные фигуры, в том числе олимпийскую эмблему из пяти колец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
Дроны со светодиодами летали над лыжниками и сноубордистами, и их рой принимал различные формы.
Таким образом, Intel снова обновила рекорд, так как довела количество одновременно управляемых беспилотников до 1218, сообщает Wired.
Стоит отметить, что из-за требований безопасности шоу было записано заранее, а на открытии осуществлялась его трансляция. Перед записью дроны были протестированы в Финляндии, чтобы убедиться, что они смогут функционировать при низких температурах в Южной Корее.
Читайте также: Олимпиада-2016: корейский лучник побил мировой рекорд
Как и во время предыдущих шоу Intel использовала дроны Shooting Star собственной разработки. Они оборудованы массивом цветных светодиодов и могут летать в воздухе до 20 минут на одном аккумуляторе. Во время коллективного полета дроны напрямую связываются с координирующим компьютером.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
39
0
Оставьте свой комментарий