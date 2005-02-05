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Зрелищное шоу дронов на Олимпийских играх установило новый мировой рекорд. Видео

Зрелищное шоу дронов на Олимпийских играх установило новый мировой рекорд. ВидеоКомпания Intel в рамках открытия Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане подняла в воздух рекордные 1218 дронов.

В течение нескольких минут квадрокоптеры формировали в воздухе различные фигуры, в том числе олимпийскую эмблему из пяти колец, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Дроны со светодиодами летали над лыжниками и сноубордистами, и их рой принимал различные формы.

Таким образом, Intel снова обновила рекорд, так как довела количество одновременно управляемых беспилотников до 1218, сообщает Wired.

Стоит отметить, что из-за требований безопасности шоу было записано заранее, а на открытии осуществлялась его трансляция. Перед записью дроны были протестированы в Финляндии, чтобы убедиться, что они смогут функционировать при низких температурах в Южной Корее.

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Как и во время предыдущих шоу Intel использовала дроны Shooting Star собственной разработки. Они оборудованы массивом цветных светодиодов и могут летать в воздухе до 20 минут на одном аккумуляторе. Во время коллективного полета дроны напрямую связываются с координирующим компьютером.

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 Теги: Олимпийские игры-2018, дроны

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Сегодня, 13:37 » Автор: Татьяна Ларина
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