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Мода и техно: Dolce&Gabbana использовали дроны в своем показе

Мода и техно: Dolce&Gabbana использовали дроны в своем показеТакое шоу стало настоящей изюминкой.

В рамках недели моды в Милане, представители модного дома Dolce&Gabbana решили устроить шоу.

Вместо моделей на подиум с сумочками популярного бренда вылетели дроны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.

Отмечается, что показ пришлось задержать на 45 минут, поскольку организаторы долго уговаривали всех собравшихся отключить гаджеты с Wi-Fi, которые могли помешать дронам.

По замыслу авторов, украшения, закрепленные вверху дронов, должны были сделать их похожими на живых моделей.

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Публика встретила необычное шоу с восторгом.

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Сегодня, 00:46 » Автор: Едгар Букмирза
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