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Мода и техно: Dolce&Gabbana использовали дроны в своем показе
Такое шоу стало настоящей изюминкой.
В рамках недели моды в Милане, представители модного дома Dolce&Gabbana решили устроить шоу.
Вместо моделей на подиум с сумочками популярного бренда вылетели дроны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Отмечается, что показ пришлось задержать на 45 минут, поскольку организаторы долго уговаривали всех собравшихся отключить гаджеты с Wi-Fi, которые могли помешать дронам.
По замыслу авторов, украшения, закрепленные вверху дронов, должны были сделать их похожими на живых моделей.
Читайте также: «Наконец-то оно моё», – Маша Ефросинина о платье Dolce & Gabbana
Публика встретила необычное шоу с восторгом.
В рамках недели моды в Милане, представители модного дома Dolce&Gabbana решили устроить шоу.
Вместо моделей на подиум с сумочками популярного бренда вылетели дроны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.
Отмечается, что показ пришлось задержать на 45 минут, поскольку организаторы долго уговаривали всех собравшихся отключить гаджеты с Wi-Fi, которые могли помешать дронам.
По замыслу авторов, украшения, закрепленные вверху дронов, должны были сделать их похожими на живых моделей.
Читайте также: «Наконец-то оно моё», – Маша Ефросинина о платье Dolce & Gabbana
Публика встретила необычное шоу с восторгом.
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