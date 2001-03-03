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На побережье Британии наблюдали нашествие морских звезд. Видео
Причиной необычного явления стал шторм и понижение уровня моря.
В Великобритании буря выбросила на берег множество морских обитателей. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Мертвые крабы, омары, рыбы и миллионы морских звезд – такую апокалиптическую картину наблюдали жители городов Рамсгит и Бродстейрс в графства Кент. Старожилы уверяют, что подобное они увидели впервые.
Причиной этой беды стал обрушившийся на страну ледяной шторм, а также слишком мелкое Северное море. По данным Британского общества охраны природы, температура воды резко упала и беспозвоночным было некуда спрятаться от холода.
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Погодные условия осложнялись тем, что антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма».
В Великобритании буря выбросила на берег множество морских обитателей. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Мертвые крабы, омары, рыбы и миллионы морских звезд – такую апокалиптическую картину наблюдали жители городов Рамсгит и Бродстейрс в графства Кент. Старожилы уверяют, что подобное они увидели впервые.
Причиной этой беды стал обрушившийся на страну ледяной шторм, а также слишком мелкое Северное море. По данным Британского общества охраны природы, температура воды резко упала и беспозвоночным было некуда спрятаться от холода.
Читайте также: Девушка бросила вызов американскому шторму. Видео
Погодные условия осложнялись тем, что антициклон столкнулся с атлантическим штормом «Эмма».
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