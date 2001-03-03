Раздел: Видеоновости
В Киеве напали на марш за права женщин. Видео
В результате нападения пострадали пять женщин.
В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.
Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при невмешательстве и содействии (!) полиции", - написал он.
Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой. На них напали после окончания акции около здания Киевской горадминистрации. Организаторы опубликовали телефон для пострадавших во время Марша или после него: 050-4107559.
"Жаль, что есть титушки, которые отбирают у мужчин плакаты в поддержку равенства и нападают на одного кучей. Обидно слышать комментарии "Вы же такие красивые, что же вы делаете". И вопрос "А почему ты против проституции? Могла бы неплохо заработать", - рассказала правозащитница Алина Боднар.
В Ужгороде группа неизвестных облила краской участниц Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что среди нападавших были члены организации Карпатская Сич.
"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было несколько девушек. Как отметили присутствующие, одна из девушек – пресс-секретарь Карпатской Сичи", - пишет Ярина Денисюк.
Читайте также: В Турцию пытались незаконно перевезти почти 20 кг янтаря. Видео
По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".
В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.
Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при невмешательстве и содействии (!) полиции", - написал он.
Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой. На них напали после окончания акции около здания Киевской горадминистрации. Организаторы опубликовали телефон для пострадавших во время Марша или после него: 050-4107559.
"Жаль, что есть титушки, которые отбирают у мужчин плакаты в поддержку равенства и нападают на одного кучей. Обидно слышать комментарии "Вы же такие красивые, что же вы делаете". И вопрос "А почему ты против проституции? Могла бы неплохо заработать", - рассказала правозащитница Алина Боднар.
В Ужгороде группа неизвестных облила краской участниц Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что среди нападавших были члены организации Карпатская Сич.
"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было несколько девушек. Как отметили присутствующие, одна из девушек – пресс-секретарь Карпатской Сичи", - пишет Ярина Денисюк.
Читайте также: В Турцию пытались незаконно перевезти почти 20 кг янтаря. Видео
По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
68
0
Оставьте свой комментарий