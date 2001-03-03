В Киеве напали на марш за права женщин. Видео

В результате нападения пострадали пять женщин.



В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.



Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka, передает интернет-издание



"Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при невмешательстве и содействии (!) полиции", - написал он.



Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой. На них напали после окончания акции около здания Киевской горадминистрации. Организаторы опубликовали телефон для пострадавших во время Марша или после него: 050-4107559.



"Жаль, что есть титушки, которые отбирают у мужчин плакаты в поддержку равенства и нападают на одного кучей. Обидно слышать комментарии "Вы же такие красивые, что же вы делаете". И вопрос "А почему ты против проституции? Могла бы неплохо заработать", - рассказала правозащитница Алина Боднар.



В Ужгороде группа неизвестных облила краской участниц Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что среди нападавших были члены организации Карпатская Сич.



"В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было несколько девушек. Как отметили присутствующие, одна из девушек – пресс-секретарь Карпатской Сичи", - пишет Ярина Денисюк.



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По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве и Ужгороде правые активисты напали на участников и участниц Марша за права женщин 8 марта, сообщают в соцсетях свидетели нападений.Видео конфликта в центре Киева опубликовал в Facebook Maksym Kosatka, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua "Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: "Ви хочете шоб на вас зараз ше раз напали"? На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при невмешательстве и содействии (!) полиции", - написал он.Одна из организаторов Марша Олена Шевченко рассказала, что в результате нападения пострадали пять женщин. Двоих облили зеленкой. На них напали после окончания акции около здания Киевской горадминистрации. Организаторы опубликовали телефон для пострадавших во время Марша или после него: 050-4107559."Жаль, что есть титушки, которые отбирают у мужчин плакаты в поддержку равенства и нападают на одного кучей. Обидно слышать комментарии "Вы же такие красивые, что же вы делаете". И вопрос "А почему ты против проституции? Могла бы неплохо заработать", - рассказала правозащитница Алина Боднар.В Ужгороде группа неизвестных облила краской участниц Марша за права женщин и сорвала акцию. Блогеры пишут, что среди нападавших были члены организации Карпатская Сич."В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было несколько девушек. Как отметили присутствующие, одна из девушек – пресс-секретарь Карпатской Сичи", - пишет Ярина Денисюк.По словам активистки Софии Лапиной, "Виталина, девушка на фото, сейчас в больнице с травмой глаз".



