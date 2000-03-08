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В Запорожье полицейские получили новые служебные автомобили. Видео
Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster".
Подразделения Нацполиции Запорожской области получили новые служебные автомобили.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, ключи от 17 новых автомобилей вручил полицейским глава обласного управления Нацполиции Олег Золотоноша.
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Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster". Новенькие "FORD Transit" были закуплены для нужд сотрудников батальона спецназначения и СИЗО. Полицейским передан и один автобус.
Подразделения Нацполиции Запорожской области получили новые служебные автомобили.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, ключи от 17 новых автомобилей вручил полицейским глава обласного управления Нацполиции Олег Золотоноша.
Читайте также: Возгорание в киевском метро попало в объектив камеры. Видео
Сотрудники территориальных подразделений получили восемь автомобилей "Skoda Rapid" и четыре "Renault Duster". Новенькие "FORD Transit" были закуплены для нужд сотрудников батальона спецназначения и СИЗО. Полицейским передан и один автобус.
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