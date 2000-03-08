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В Киеве горело складское помещение. Видео
Пожар тушили более 50 сотрудников МЧС.
В Киеве во вторник, 13 марта, произошел пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Киев Оперативный, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Информации о пострадавших в результате пожара нет.
"Слышны звуки взрывов. Есть угроза распространения огня на другие здания", - говорится в сообщении.
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На месте работают более 50 сотрудников пожарной охраны, полицейские и врачи.
В Киеве во вторник, 13 марта, произошел пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Киев Оперативный, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Информации о пострадавших в результате пожара нет.
"Слышны звуки взрывов. Есть угроза распространения огня на другие здания", - говорится в сообщении.
Читайте также: Страховой агент из Австралии удивил всех коллег. Видео
На месте работают более 50 сотрудников пожарной охраны, полицейские и врачи.
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