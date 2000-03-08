» » В Киеве горело складское помещение. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве горело складское помещение. Видео

В Киеве горело складское помещение. Видео Пожар тушили более 50 сотрудников МЧС.

В Киеве во вторник, 13 марта, произошел пожар в складском помещении на улице Туполева, 17-ж. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщает Киев Оперативный, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Информации о пострадавших в результате пожара нет.

"Слышны звуки взрывов. Есть угроза распространения огня на другие здания", - говорится в сообщении.

Читайте также: Страховой агент из Австралии удивил всех коллег. Видео

На месте работают более 50 сотрудников пожарной охраны, полицейские и врачи.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     212
     0

Похожие новости по теме

Масштабный пожар в Хмельницком: горел вещевой рынок. Видео Масштабный пожар в Хмельницком: горел вещевой рынок. Видео

Огонь уничтожил часть товара, повредил киоск и здание шашлычной.

Сильный пожар на заводе под Хмельницком: кадры ЧП. Видео Сильный пожар на заводе под Хмельницком: кадры ЧП. Видео

Пожар произошел в ночь на 2 мая.

Кадры масштабного пожара в Киеве. Видео Кадры масштабного пожара в Киеве. Видео

В Киеве произошел пожар на Караваевых дачах.

ЧП в Днепре: возник пожар в недостроенной многоэтажке. Видео ЧП в Днепре: возник пожар в недостроенной многоэтажке. Видео

В результате пожара жертв и пострадавших нет.

В Днепре произошел масштабный пожар. Видео В Днепре произошел масштабный пожар. Видео

Пожар тушили 75 человек.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх