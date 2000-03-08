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Собака с лицом человека стала звездой Интернета. Видео

Собака с лицом человека стала звездой Интернета. Видео Хозяйка пса породы ши-пу не замечала этой особенности.

Годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой Сети. Рассмотрев фотографии собаки, пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.

И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи.

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"Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.

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 Теги: собака, лицо

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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