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Собака с лицом человека стала звездой Интернета. Видео
Хозяйка пса породы ши-пу не замечала этой особенности.
Годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой Сети. Рассмотрев фотографии собаки, пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.
И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи.
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"Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.
Годовалая собака ши-пу Йоджи стала настоящей звездой Сети. Рассмотрев фотографии собаки, пользователи заметили, что у животного - человеческое лицо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Владелица собаки Шанталь Деджардин рассказала, что она никогда не замечала сходства собаки с человеком.
И когда она разместила фото пса на странице в Facebook, на эту особенность обратили внимание пользователи.
Читайте также: В Мариуполе произошло серьезное ДТП. Видео
"Мои друзья удивились", – рассказала Деджардин.
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