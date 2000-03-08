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В центре российского города у автомобиля взорвался газовый баллон. Видео

В центре российского города у автомобиля взорвался газовый баллон. ВидеоЕго взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных.

В центре Челябинска в среду, 14 марта, взорвался автомобиль с газовым баллоном в багажнике. В результате случившегося пострадало два человека, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.

"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.

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Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.

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 Теги: взрыв, видео, автомобиль

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Сегодня, 11:30 » Автор: Богдан Процив
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