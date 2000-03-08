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В центре российского города у автомобиля взорвался газовый баллон. Видео
Его взрыв стал неприятным сюрпризом для пожарных.
В центре Челябинска в среду, 14 марта, взорвался автомобиль с газовым баллоном в багажнике. В результате случившегося пострадало два человека, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.
"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.
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Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.
В центре Челябинска в среду, 14 марта, взорвался автомобиль с газовым баллоном в багажнике. В результате случившегося пострадало два человека, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Очевидцы сняли инцидент на камеру. На кадрах ролика видно, как спустя пять минут после тушения огня в автомобиле происходит ещё один мощный взрыв. Из-за него пожарные отбегают в сторону, но потом продолжают ликвидировать возгорание.
"При прогреве двигателя произошла вспышка газовоздушной смеси. Кроме того, в багажнике автомобиля находился 40-литровый бытовой газовый баллон", - рассказал сотрудник пресс-службы ведомства.
Читайте также: Украинский снайпер ликвидировал российского наемника. Видео
Он также отметил, что в результате случившегося за медицинской помощью в больницу обратились два человека, которые в момент первого взрыва находились в салоне машины. Их состояние в настоящий момент не известно.
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