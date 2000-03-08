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Порошенко поднял шапку солдата почетного караула. Видео

Порошенко поднял шапку солдата почетного караула. ВидеоИнцидент произошел во время официальной церемонии встречи президента Австрии.

Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.

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"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал Цеголко.

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 Теги: Порошенко, видео

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Сегодня, 14:27 » Автор: Богдан Процив
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