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Порошенко поднял шапку солдата почетного караула. Видео
Инцидент произошел во время официальной церемонии встречи президента Австрии.
Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.
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"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал Цеголко.
Президент Петр Порошенко с супругой Мариной встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена, который прибыл в Украину с трехдневным официальным визитом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Фейсбуке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Во время официальной церемонии встречи у одного из солдат почетного караула на землю упала шапка. Она лежала на земле, пока исполнялись гимны Австрии и Украины. Затем Порошенко поднял шапку и надел ее солдату на голову.
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"Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески", - написал Цеголко.
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