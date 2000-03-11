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Дети освистали Путина в Дагестане. Видео

Дети освистали Путина в Дагестане. Видео Президент РФ столкнулся с неожиданной реакцией.

Во время визита президента РФ Владимира Путина в столицу Дагестана Махачкалу случился неприятный инцидент, когда на улице его встретила группа граждан, и находившиеся в ней дети стали кричать, что российский лидер "им не нужен". Соответствующее видео опубликовано в YouTube, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.

"Фу! Давай, уезжай отсюда. До свидания! Не нужен ты нам!" - стали кричать Путину дети, когда он сел в машину.

25 февраля российские СМИ сообщали о задержании начальника отдела уголовного розыска МВД по Дагестану полковника Хайбулы Ибнухаджарова. Его подозревают в подделке финансовой отчетности. В начале февраля по подозрению в мошенничестве были арестованы глава правительства республики Абдусамад Гамидов, его заместители и еще несколько чиновников. 21 января по делу о земельных махинациях был арестован мэр Махачкалы Муса Мусаев.

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Ранее старшина ВДВ Российской Федерации из Дагестана Асхаб Алибеков обвинил Путина в агрессивной политике против Украины и стравливании российских военных с украинцами с помощью "потоков лжи", а также заявил о массовой гибели российских солдат в Донбассе.

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 Теги: Путин, Дагестан

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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