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Стинг спел на латинском языке. Видео

Стинг спел на латинском языке. ВидеоРади фресок Сикстинской капеллы Стинг запел на латинском

Взглянуть на Сикстинскую капеллу по-новому. Музеи Ватикана вместе с певцом Стингом и продюсерами олимпийских церемоний создали уникальное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Объёмный звук и живые выступления расскажут о Микеланджело и его шедевральных фресках.

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Подготовка обошлась в девять миллионов евро. Отвечал за неё Марко Балик – креативный директор церемоний открытия Олимпиад в Турине в 2006 году и в Рио-де-Жанейро в 2016.

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 Теги: Стинг, латынь

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Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
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