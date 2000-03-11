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Стинг спел на латинском языке. Видео
Ради фресок Сикстинской капеллы Стинг запел на латинском
Взглянуть на Сикстинскую капеллу по-новому. Музеи Ватикана вместе с певцом Стингом и продюсерами олимпийских церемоний создали уникальное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Объёмный звук и живые выступления расскажут о Микеланджело и его шедевральных фресках.
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Подготовка обошлась в девять миллионов евро. Отвечал за неё Марко Балик – креативный директор церемоний открытия Олимпиад в Турине в 2006 году и в Рио-де-Жанейро в 2016.
Взглянуть на Сикстинскую капеллу по-новому. Музеи Ватикана вместе с певцом Стингом и продюсерами олимпийских церемоний создали уникальное шоу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Объёмный звук и живые выступления расскажут о Микеланджело и его шедевральных фресках.
Читайте также: Поразительный дуэт: Стинг и Железный человек. Видео
Подготовка обошлась в девять миллионов евро. Отвечал за неё Марко Балик – креативный директор церемоний открытия Олимпиад в Турине в 2006 году и в Рио-де-Жанейро в 2016.
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