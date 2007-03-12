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Жерар Депардье проголосовал на выборах президента РФ. Видео
Депардье подчеркнул, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.
Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сообщается, что он пришел на избирательный участок около 10:20 по парижскому времени. Актер был одет в кожаную куртку, и на нем были темные очки, несмотря на пасмурную погоду в Париже.
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Депардье подчеркнул, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.
Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Сообщается, что он пришел на избирательный участок около 10:20 по парижскому времени. Актер был одет в кожаную куртку, и на нем были темные очки, несмотря на пасмурную погоду в Париже.
Читайте также: Жерар Депардье считает Украину частью России
Депардье подчеркнул, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.
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