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В Киеве под консульством России активисты повесили "Путина". Видео
Всего на акцию пришли около 50 человек.
В воскресенье, 18 марта, в Киеве прошла акция «Народное прекращении дипломатических отношений с агрессором». В знак протеста участники акции «повесили» чучело Путина на виселице, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Всего на акцию пришли около 50 человек. Среди них – члены добровольческого движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Правого сектора, Коалиции участников оранжевой революции и ряда других организаций. Об этом Информатор сообщает с места события.
Пикетчики собрались у памятника Лесе Украинке около 15:00. Оттуда с баннером «Смерть России» и чучелом Путина на виселице процессия направилась к российскому консульству на улицу Добровольческих батальонов, 5. Там участники акции призвали россиян не участвовать в выборах.
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Также сегодня что в Киеве блокируют посольство России и раздают «билеты в ад». Воздухофлотский проспект перекрыт. Кроме этого, подобные акции протеста проходят не только в Киеве. Блокируют работу дипломатическиъ учреждений Росии и во Львове, Харькове и Одессе.
В воскресенье, 18 марта, в Киеве прошла акция «Народное прекращении дипломатических отношений с агрессором». В знак протеста участники акции «повесили» чучело Путина на виселице, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Всего на акцию пришли около 50 человек. Среди них – члены добровольческого движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Правого сектора, Коалиции участников оранжевой революции и ряда других организаций. Об этом Информатор сообщает с места события.
Пикетчики собрались у памятника Лесе Украинке около 15:00. Оттуда с баннером «Смерть России» и чучелом Путина на виселице процессия направилась к российскому консульству на улицу Добровольческих батальонов, 5. Там участники акции призвали россиян не участвовать в выборах.
Читайте также: В Киеве на Майдане активисты повесили «Путина»
Также сегодня что в Киеве блокируют посольство России и раздают «билеты в ад». Воздухофлотский проспект перекрыт. Кроме этого, подобные акции протеста проходят не только в Киеве. Блокируют работу дипломатическиъ учреждений Росии и во Львове, Харькове и Одессе.
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