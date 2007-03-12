» » В Киеве под консульством России активисты повесили "Путина". Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве под консульством России активисты повесили "Путина". Видео

В Киеве под консульством России активисты повесили "Путина". ВидеоВсего на акцию пришли около 50 человек.

В воскресенье, 18 марта, в Киеве прошла акция «Народное прекращении дипломатических отношений с агрессором». В знак протеста участники акции «повесили» чучело Путина на виселице, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Всего на акцию пришли около 50 человек. Среди них – члены добровольческого движения ОУН, Комитета освобождения политзаключенных, Черного Комитета, Правого сектора, Коалиции участников оранжевой революции и ряда других организаций. Об этом Информатор сообщает с места события.

Пикетчики собрались у памятника Лесе Украинке около 15:00. Оттуда с баннером «Смерть России» и чучелом Путина на виселице процессия направилась к российскому консульству на улицу Добровольческих батальонов, 5. Там участники акции призвали россиян не участвовать в выборах.

Читайте также: В Киеве на Майдане активисты повесили «Путина»

Также сегодня что в Киеве блокируют посольство России и раздают «билеты в ад». Воздухофлотский проспект перекрыт. Кроме этого, подобные акции протеста проходят не только в Киеве. Блокируют работу дипломатическиъ учреждений Росии и во Львове, Харькове и Одессе.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, Путин

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:55 » Автор: Татьяна Ларина
     818
     0

Похожие новости по теме

В Киеве активисты повесили замок на воротах Российского центра. Видео В Киеве активисты повесили замок на воротах Российского центра. Видео

Это уже вторая попытка обратить внимание на работу пропагандистов

Одесские журналисты вышли на акцию протеста.Видео Одесские журналисты вышли на акцию протеста.Видео

На акцию собрались около ста человек.

Возле генконсульства РФ в Одессе сожгли чучело Путина. Видео Возле генконсульства РФ в Одессе сожгли чучело Путина. Видео

Активисты принесли бочки, флаг Украины и чучело Путина.

У посольства РФ в Киеве повесили «Путина». Видео У посольства РФ в Киеве повесили «Путина». Видео

В Киеве проходит акция в поддержку российского активиста Ильдара Дадина.

Протесты «ПС» ширятся по всей Украине. Видео Протесты «ПС» ширятся по всей Украине. Видео

Утром Ярош призвал к пикетированию госорганов.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх