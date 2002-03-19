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Американский волонтер создал уникальную обувь для детей Кении. Видео

Американский волонтер создал уникальную обувь для детей Кении. Видео Эта обувь "растёт" по мере роста детей.

«Иногда милосердие проявляется очень практично». С такой фразы начинается реклама уникальной обуви, которая помогает детям трущоб в Кении, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

В таких бедных районах, как этот, дети нередко бегают босиком. Через босые ноги в их организм могут попасть разные вирусы. Также можно подхватить паразитов или грибок. А постоянно покупать обувь на быстро растущие ножки детей родители обычно не в состоянии.

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И именно здесь дети теперь ходят вот в такой обуви. Она в буквальном смысле слова растёт с ногой ребёнка. Придумал её один американский волонтёр, долго наблюдавший за маленькими жителями трущоб. Он создал организацию под названием Because International и нашёл спонсоров.

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 Теги: Кения, обувь

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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