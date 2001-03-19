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В Омске избиратель съел бюллетень. Видео
Таким образом, мужчина выразил свое мнение о кандидатах.
Россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в день выборов в России.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.
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"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.
Россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в день выборов в России.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.
Читайте также: В России задержали блогера, критиковавшего Путина. Видео
"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.
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