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В Омске избиратель съел бюллетень. Видео

В Омске избиратель съел бюллетень. ВидеоТаким образом, мужчина выразил свое мнение о кандидатах.

Россиянин съел бюллетень в кабинке для голосования в день выборов в России.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, видео этой акции опубликовал гражданин РФ Андрей Свириденко. "Пипл хавает" - так он назвал свой перформанс.

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"Когда власть считает, что народу можно подсовывать любых клоунов вместо кандидатов, единственный выход довести этот цирк до абсурда: мы схаваем любых кандидатов и любые инициативы", - написал он в комментарии к своей видеозаписи.

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 Теги: бюллетени, выборы, видео

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Сегодня, 11:49 » Автор: Богдан Процив
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