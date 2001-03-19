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В Ровно пьяный полицейский устроил ДТП с автомобилем депутата. Видео

В Ровно пьяный полицейский устроил ДТП с автомобилем депутата. ВидеоПатрульные оформляли ДТП, которое совершил их коллега, 3,5 часа.

Утром 19 марта в Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель микроавтобуса Volkswagen T4 подрезал другую машину, в которой вместе с детьми находился депутат Ровенского городского совета Роман Стасюк.

Водитель микроавтобуса, совершив ДТП, скрылся с места событий и заехал на ближайшую АЗС. Там его задержали патрульные за нарушение ПДД, которые случайно находились на этой же заправке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Стасюк опубликовал видеозапись, на которой зафиксировано, как виновник ДТП проходит тест на драгере. Прибор показал, что в его крови 0,66 промилле алкоголя. Это в три раза выше нормы (0,2 промилле).

В областном управлении полиции подтвердили, что их сотрудник стал участником ДТП, добавив, что по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам "будет приниматься решение о дальнейшем пребывании этого человека в органах Национальной полиции".

Сам Стасюк рассказал, что на момент дорожного происшествия в авто находились его дети, которых он вез в школу. По его словам, патрульные затягивали с оформлением ДТП.

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"Отвозил детей в школу и меня сильно подрезал автобус. Патрульные очень долго оформляли ДТП - целых три с половиной часа. Спрашивали, где работает виновник ДТП - тот не признался", - рассказал депутат.

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 Теги: полицейский, ДТП, видео

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Сегодня, 18:04 » Автор: Богдан Процив
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