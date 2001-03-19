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В Мексике произошло смертельное столкновение парашютисток. Видео

В Мексике произошло смертельное столкновение парашютисток. Видео Роковой инцидент снял на камеру очевидец.

В Мексике на пляже Пуэрто-Эскондидо столкнулись две парашютистки. 47-летняя упала на землю и погибла, вторая получила травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

По информации местных СМИ, парашютисты по условиям подписанного с коммерческой компанией договора не имели права требовать каких-либо компенсаций в случае непредвиденных ситуаций в воздухе.

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Трагический инцидент был запечатлен случайным очевидцем происшествия.

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 Теги: столкновение, парашютисты

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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