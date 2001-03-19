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В Мексике произошло смертельное столкновение парашютисток. Видео
Роковой инцидент снял на камеру очевидец.
В Мексике на пляже Пуэрто-Эскондидо столкнулись две парашютистки. 47-летняя упала на землю и погибла, вторая получила травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По информации местных СМИ, парашютисты по условиям подписанного с коммерческой компанией договора не имели права требовать каких-либо компенсаций в случае непредвиденных ситуаций в воздухе.
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Трагический инцидент был запечатлен случайным очевидцем происшествия.
В Мексике на пляже Пуэрто-Эскондидо столкнулись две парашютистки. 47-летняя упала на землю и погибла, вторая получила травмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
По информации местных СМИ, парашютисты по условиям подписанного с коммерческой компанией договора не имели права требовать каких-либо компенсаций в случае непредвиденных ситуаций в воздухе.
Читайте также: В Минске представили современную замену трактора и тягача. Видео
Трагический инцидент был запечатлен случайным очевидцем происшествия.
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