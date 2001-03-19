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Тропический шторм на Мадагаскаре забрал жизни 17 человек. Видео
Скорость порывов ветра составляла до 120 км/ч.
На Мадагаскар обрушился тропический шторм Элиаким, в результате которого погибли 17 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, по данным Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 6000 человек были перемещены штормом.
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Тропический шторм ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от Антананариву, и имел скорость ветра 85 км в час и порывы 120 км в час.
На Мадагаскар обрушился тропический шторм Элиаким, в результате которого погибли 17 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, по данным Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 6000 человек были перемещены штормом.
Читайте также: В Мексике произошло смертельное столкновение парашютисток. Видео
Тропический шторм ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от Антананариву, и имел скорость ветра 85 км в час и порывы 120 км в час.
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