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Тропический шторм на Мадагаскаре забрал жизни 17 человек. Видео

Тропический шторм на Мадагаскаре забрал жизни 17 человек. Видео Скорость порывов ветра составляла до 120 км/ч.

На Мадагаскар обрушился тропический шторм Элиаким, в результате которого погибли 17 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Так, по данным Национального управления рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий, более 6000 человек были перемещены штормом.

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Тропический шторм ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от Антананариву, и имел скорость ветра 85 км в час и порывы 120 км в час.

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 Теги: Мадагаскар, шторм

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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