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В Коростене школьница на камеру избила свою подругу. Видео

В Коростене школьница на камеру избила свою подругу. ВидеоПсихологи не исключают, что это могла быть показательная агрессия, чтобы потом выложить видео в сети и получить за ролик лайки.

В городе Коростень Житомирской области школьница на камеру избивала свою подругу.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Участницам происшествия по 14-15 лет. Они дружат, учатся в разных школах, но живут поблизости. В полиции говорят, что обе девочки из "кризисных" семей.

Мама побитой девочки отказывается общаться с журналистами и говорит, что они сами разберутся в инциденте. В школе сообщили, что пострадавшая школьница не ходит на занятия. Директор учебного заведения характеризует ее как хорошего беспроблемного ребенка, который не хочет ходить в школу. Также она отметила, что во время встречи с ученицей и ее мамой побоев на ребенке не заметила.

Директор школы, в которой учится обидчица, заявил, что девочка находится в стрессовом состоянии и плачет. Также он отметил, что девочка из неблагонадежной семьи и находится на учете у соцслужб, но агрессивного поведения до этого случая не замечали.

Психологи не исключают, что это могла быть показательная агрессия, чтобы потом выложить видео в сети и получить за ролик лайки. До момента удаления ролик перепостили более 1000 пользователей сети.

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Скорее всего дело об избиении будет закрыто, так как мама пострадавшей девочки не собирается писать заявление. Родители заплатят штраф за недосмотр за детьми, а школьницы будут находиться под наблюдением социальных служб.

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 Теги: избиение, школьница, видео

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Сегодня, 09:27 » Автор: Богдан Процив
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