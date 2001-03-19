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В Подмосковье полуодетых девушек выгнали на улицу. Видео

В Подмосковье полуодетых девушек выгнали на улицу. ВидеоАфриканок спасли местные жители, которые добыли им одежду и помогли согреться.

В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что девушек выгнал охранник местной парковки.

Их, дрожащих от холода, заметили местные жители. На одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.

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Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.

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 Теги: видео, девушки

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Сегодня, 12:20 » Автор: Богдан Процив
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