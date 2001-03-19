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В Подмосковье полуодетых девушек выгнали на улицу. Видео
Африканок спасли местные жители, которые добыли им одежду и помогли согреться.
В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что девушек выгнал охранник местной парковки.
Их, дрожащих от холода, заметили местные жители. На одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.
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Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.
В одном из районов города Люберцы в Подмосковье двух темнокожих проституток выгнали на мороз, не дав одеться. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что девушек выгнал охранник местной парковки.
Их, дрожащих от холода, заметили местные жители. На одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.
Читайте также: В Киеве перед мостом загорелась легковушка. Видео
Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.
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