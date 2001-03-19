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Ошибка на миллион: дорогой Ferrari случайно отправили под пресс. Видео
Автовладелец намерен обратиться в суд за компенсацией.
Курьезный случай произошел в Великобритании. Правоохранители ошибочно уничтожили суперкар Ferrari 458 Italia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Местный бизнесмен, 30-летний Захид Хан, припарковал автомобиль на тротуаре возле зала суда в Бирменгеме, в который он прибыл в качестве ответчика (предпринимателя обвинили в мошенничестве). Заприметив неправильно оставленную машину, полиция ее эвакуировала.
Далее ситуация сложилась странным образом: полицейские «подумали», что суперкар в угоне и… пустили его под пресс. Когда же господин Хан решил вернуть свой Ferrari, ему сказали, что автомобиль был уничтожен, поскольку у него не было документов по страховке.
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Отметим, что средняя стоимость Ferrari 458 Italia на б/у рынке составляет 250-300 тыс. долларов.
Курьезный случай произошел в Великобритании. Правоохранители ошибочно уничтожили суперкар Ferrari 458 Italia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua.
Местный бизнесмен, 30-летний Захид Хан, припарковал автомобиль на тротуаре возле зала суда в Бирменгеме, в который он прибыл в качестве ответчика (предпринимателя обвинили в мошенничестве). Заприметив неправильно оставленную машину, полиция ее эвакуировала.
Далее ситуация сложилась странным образом: полицейские «подумали», что суперкар в угоне и… пустили его под пресс. Когда же господин Хан решил вернуть свой Ferrari, ему сказали, что автомобиль был уничтожен, поскольку у него не было документов по страховке.
Читайте также: Самый дорогой автомобиль в мире попал в серьезное ДТП. Видео
Отметим, что средняя стоимость Ferrari 458 Italia на б/у рынке составляет 250-300 тыс. долларов.
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