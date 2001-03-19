Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Ошибка на миллион: дорогой Ferrari случайно отправили под пресс. Видео

Ошибка на миллион: дорогой Ferrari случайно отправили под пресс. Видео

Похожие новости по теме

Американский подросток протаранил парикмахерскую на Ferrari. Видео Суперкар столкнулся с кроссовером Volvo XC90 и, потеряв управление, вылетел на тротуар.