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Крупнейший украинский самолет поднялся в воздух после модернизации. Видео

Крупнейший украинский самолет поднялся в воздух после модернизации. Видео Легендарный АН-225 совершил первый тестовый полёт после длительного простоя.

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" совершил первый полет после того, как его отремонтировали и модернизировали. Видео взлета крупнейшего самолета в мире появилось в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.

"Мрия" поднялась на высоту 12 км и протестовала навигационное оборудование. После двухчасового полета самолет вернулся на аэродром в Гостомеле (Киевская область).

"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - отметил командир экипажа Дмитрий Антонов.

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"Мрия" отправится в рейс в Азию в начале апреля.

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 Теги: самолет, АН-225

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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