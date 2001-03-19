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Крупнейший украинский самолет поднялся в воздух после модернизации. Видео
Легендарный АН-225 совершил первый тестовый полёт после длительного простоя.
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" совершил первый полет после того, как его отремонтировали и модернизировали. Видео взлета крупнейшего самолета в мире появилось в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.
"Мрия" поднялась на высоту 12 км и протестовала навигационное оборудование. После двухчасового полета самолет вернулся на аэродром в Гостомеле (Киевская область).
"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - отметил командир экипажа Дмитрий Антонов.
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"Мрия" отправится в рейс в Азию в начале апреля.
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" совершил первый полет после того, как его отремонтировали и модернизировали. Видео взлета крупнейшего самолета в мире появилось в Сети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на INTV.
"Мрия" поднялась на высоту 12 км и протестовала навигационное оборудование. После двухчасового полета самолет вернулся на аэродром в Гостомеле (Киевская область).
"Полет прошел очень хорошо, оборудование работает просто замечательно. Удивительно, самолет не летал полтора года, но он хоть сегодня готов в коммерческий рейс", - отметил командир экипажа Дмитрий Антонов.
Читайте также: Самая эмоциональная реакция девушки на аттракционе. Видео
"Мрия" отправится в рейс в Азию в начале апреля.
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