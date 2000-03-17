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Депутаты применили слезоточивый газ в парламенте. Видео
С помощью слезоточивого газа оппозиция хотела помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы.
Оппозиционные депутаты в парламенте Косово в среду, 21 марта, применили слезоточивый газ, пытаясь помешать утвердить договор о границе с Черногорией, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос – один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.
Отмечается, что слезоточивый газ был распылен депутатами левой политической партии Самоопределение (Vetevendosje), когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения. Для утверждения договора необходимо было две трети голосов - 80 из 120 депутатов.
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Послы США и ЕС в Косове уже осудили насилие и призвали депутатов вернуться в парламент для ратификации соглашения с ЕС.
Оппозиционные депутаты в парламенте Косово в среду, 21 марта, применили слезоточивый газ, пытаясь помешать утвердить договор о границе с Черногорией, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Демаркация границы является ключевым условием для Косова, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос – один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы.
Отмечается, что слезоточивый газ был распылен депутатами левой политической партии Самоопределение (Vetevendosje), когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения. Для утверждения договора необходимо было две трети голосов - 80 из 120 депутатов.
Читайте также: Украинские миротворцы вылетели в Конго. Видео
Послы США и ЕС в Косове уже осудили насилие и призвали депутатов вернуться в парламент для ратификации соглашения с ЕС.
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