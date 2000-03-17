Смерть экс-депутата в Запорожье: появилось видео с камер наблюдения. Видео

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Ким Чен Нам был убит в аэропору Куала-Лумпура.

В сеть выложили видео, на котором видно, как произошло убийство активиста «Правого сектора» Саши Белого. В сети появилось видео убийства в г. Ривне известного активиста Саши Белого. Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные рядом с кафе "Три карася".