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Смерть экс-депутата в Запорожье: появилось видео с камер наблюдения. Видео

Смерть экс-депутата в Запорожье: появилось видео с камер наблюдения. Видео Мужчина три дня пролежал в больнице и, не приходя в сознание, умер.

Смерть бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева полиция расследует как несчастный случай.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

19 марта стало известно, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.

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Однако в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, получив видео с камер видеонаблюдения, отметили, что 12 марта с 15:00 Константин Гурулев находился на железнодорожном вокзале Запорожья.



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 Теги: экс-депутат, Запорожье, видео

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Сегодня, 18:45 » Автор: Едгар Букмирза
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