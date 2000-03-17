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Смерть экс-депутата в Запорожье: появилось видео с камер наблюдения. Видео
Мужчина три дня пролежал в больнице и, не приходя в сознание, умер.
Смерть бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева полиция расследует как несчастный случай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
19 марта стало известно, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.
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Однако в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, получив видео с камер видеонаблюдения, отметили, что 12 марта с 15:00 Константин Гурулев находился на железнодорожном вокзале Запорожья.
Смерть бывшего депутата Генического райсовета Херсонской области Константина Гурулева полиция расследует как несчастный случай.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
19 марта стало известно, что в Запорожье во время ограбления жестоко убили депутата прошлого созыва Генического райсовета и одновременно учителя физкультуры Счастливцевской школы Константина Гурулева.
Читайте также: В метро Киева появятся новые камеры наблюдения
Однако в пресс-службе Нацполиции Запорожской области, получив видео с камер видеонаблюдения, отметили, что 12 марта с 15:00 Константин Гурулев находился на железнодорожном вокзале Запорожья.
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