Раздел: Видеоновости
Кадры жесткой посадки самолета на пляж. Видео
Как только шасси коснулось земли, воздушное судно перевернулось.
В США 67-летний мужчина решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда понял, что с самолетом возникли проблемы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, соответствующее видео в четверг, 22 марта, публикует ТСН.
Отмечается, что как только шасси коснулось земли, самолет перевернулся. Его несколько метров протащило по земле.
Читайте также: В России на митинге избили главу одного из районов. Видео
Пилот воздушного судна отделался незначительными повреждениями.
В США 67-летний мужчина решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда понял, что с самолетом возникли проблемы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, соответствующее видео в четверг, 22 марта, публикует ТСН.
Отмечается, что как только шасси коснулось земли, самолет перевернулся. Его несколько метров протащило по земле.
Читайте также: В России на митинге избили главу одного из районов. Видео
Пилот воздушного судна отделался незначительными повреждениями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
5095
0
Оставьте свой комментарий