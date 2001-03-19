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Кадры жесткой посадки самолета на пляж. Видео

Кадры жесткой посадки самолета на пляж. ВидеоКак только шасси коснулось земли, воздушное судно перевернулось.

В США 67-летний мужчина решил приземлиться на берегу реки Колумбия, когда понял, что с самолетом возникли проблемы. Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net, соответствующее видео в четверг, 22 марта, публикует ТСН.

Отмечается, что как только шасси коснулось земли, самолет перевернулся. Его несколько метров протащило по земле.

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Пилот воздушного судна отделался незначительными повреждениями.

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Сегодня, 14:53 » Автор: Богдан Процив
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