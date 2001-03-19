Раздел: Видеоновости
В зале парламента Нидерландов пытался повеситься активист. Видео
Попытка суицида произошла во время парламентских обсуждений.
В четверг, 22 марта, в зале парламента Нидерландов в Гааге мужчина пытался совершить самоубийство, повесившись с перил. Об этом сообщают нидерландские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Посетитель, который попытался совершить суицид, находился на общественной галерее парламента. Мужчина вел себя нервно, ходил туда-сюда, после чего привязал шнур к перилам галереи и к своей шее и прыгнул.
Очевидцы сообщают, что мужчина выжил. Ему помогали социальные работники и депутаты, осторожно его подняли, чтобы не сломать ему шею. В парламент прибыла скорая помощь и пострадавшего госпитализировали. О его состоянии сообщений пока нет.
На фото в соцсетях видно, что в здание парламента прибыла полиция.
Отмечается, что дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали. Нидерландские СМИ также распространяют видео инцидента. На кадрах виден испуг депутатов и слышен звук падения тела.
Издание Nu.nl сообщает, что потерпевший является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.
Читайте также: Задержан мужчина, заявивший о готовности совершить теракт в Раде. Видео
О своем намерении перед инцидентом он написал в Facebook. "Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", - написал он.
В четверг, 22 марта, в зале парламента Нидерландов в Гааге мужчина пытался совершить самоубийство, повесившись с перил. Об этом сообщают нидерландские СМИ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Посетитель, который попытался совершить суицид, находился на общественной галерее парламента. Мужчина вел себя нервно, ходил туда-сюда, после чего привязал шнур к перилам галереи и к своей шее и прыгнул.
Очевидцы сообщают, что мужчина выжил. Ему помогали социальные работники и депутаты, осторожно его подняли, чтобы не сломать ему шею. В парламент прибыла скорая помощь и пострадавшего госпитализировали. О его состоянии сообщений пока нет.
На фото в соцсетях видно, что в здание парламента прибыла полиция.
Отмечается, что дебаты, которые в тот момент проходили в сессионном зале, прекратили, здание эвакуировали. Нидерландские СМИ также распространяют видео инцидента. На кадрах виден испуг депутатов и слышен звук падения тела.
Издание Nu.nl сообщает, что потерпевший является активистом, который в течение последних двух месяцев митинговал перед зданием парламента против криминализации легких наркотиков.
Читайте также: Задержан мужчина, заявивший о готовности совершить теракт в Раде. Видео
О своем намерении перед инцидентом он написал в Facebook. "Простите мне этот поступок, я должен сделать это, чтобы разбудить политиков", - написал он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
773
0
Оставьте свой комментарий