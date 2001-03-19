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В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео
В пещере обустроили удобные кресла.
В американском штате Теннесси разместили концертный зал прямо в пещере, чтобы найти идеальное звучание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вдохновитель проекта Тодд Майо рассказал, что идея создать необычную концертную площадку появилась у него еще 10 лет назад, когда он побывал на экскурсии в пещерах с семьей.
Пещеры являются духовными, особыми местами, поэтому когда вы объединяете это природное чудо пещеры с музыкой, получаете что-то особенное,
– уверен Майо.
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В пещере обустроили удобные кресла, бар, а само помещение украсили гигантской люстрой размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.
В американском штате Теннесси разместили концертный зал прямо в пещере, чтобы найти идеальное звучание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Вдохновитель проекта Тодд Майо рассказал, что идея создать необычную концертную площадку появилась у него еще 10 лет назад, когда он побывал на экскурсии в пещерах с семьей.
Пещеры являются духовными, особыми местами, поэтому когда вы объединяете это природное чудо пещеры с музыкой, получаете что-то особенное,
– уверен Майо.
Читайте также: Эксклюзивный подход: Лучшие подарки, сделанные своими руками. Фото
В пещере обустроили удобные кресла, бар, а само помещение украсили гигантской люстрой размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.
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