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В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео

В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео

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