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В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео

В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. ВидеоВ пещере обустроили удобные кресла.

В американском штате Теннесси разместили концертный зал прямо в пещере, чтобы найти идеальное звучание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Вдохновитель проекта Тодд Майо рассказал, что идея создать необычную концертную площадку появилась у него еще 10 лет назад, когда он побывал на экскурсии в пещерах с семьей.

Пещеры являются духовными, особыми местами, поэтому когда вы объединяете это природное чудо пещеры с музыкой, получаете что-то особенное,
– уверен Майо.

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В пещере обустроили удобные кресла, бар, а само помещение украсили гигантской люстрой размером 5 на 3 метра, которая 30 лет назад украшала один из нью-йоркских театров.



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 Теги: США, пещера, Видео

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Сегодня, 21:20 » Автор: Едгар Букмирза
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