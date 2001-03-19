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Во Львове вор во время церковной службы украл ящик для пожертвований. Видео

Во Львове вор во время церковной службы украл ящик для пожертвований. ВидеоПользователи Facebook предположили в комментариях, что мужчина находится под действием наркотических препаратов.

В сети опубликовали видеозапись из камеры наблюдения в церкви, на которой зафиксирована кража ящика для пожертвований.

Видео выложил на своей Facebook странице депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

По словам депутата, преступление произошло в храме Пресвятой Богородицы (УГКЦ) на ул. Максимовича во время службы в субботу, 17 марта. Также сообщается, что подозреваемый в преступлении был задержан через 4 дня, 21 марта.

На видео можно увидеть, как мужчина стоит на службе, переминаясь с ноги на ногу и пошатываясь, подходит к ящику для пожертвований и кладет на него свою куртку. После этого преступник постепенно подтягивает ящик к выходу, берет его в руки и выходит.

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Пользователи Facebook предположили в комментариях, что мужчина находится под действием наркотических препаратов.

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 Теги: вор, церковь, видео

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Сегодня, 10:18 » Автор: Богдан Процив
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