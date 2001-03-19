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Раздел: Видеоновости  
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Как блокировали базу Нацкорпуса в Киеве. Видео

Как блокировали базу Нацкорпуса в Киеве. ВидеоПолиция пыталась помешать активистам пройти на территорию.

В сети появилась видеозапись следственных действий сотрудников полиции на территории завода АТЕК в Киеве (на базе партии "Национальный корпус") в районе станции метро "Святошино".

Видео опубликовал народный депутат Олег Петренко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

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Напомним, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что обыски проводятся по санкции суда. К следственным мероприятиям привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление полиции.



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 Теги: нацкорпус, видео

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Сегодня, 12:22 » Автор: Богдан Процив
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