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Как блокировали базу Нацкорпуса в Киеве. Видео
Полиция пыталась помешать активистам пройти на территорию.
В сети появилась видеозапись следственных действий сотрудников полиции на территории завода АТЕК в Киеве (на базе партии "Национальный корпус") в районе станции метро "Святошино".
Видео опубликовал народный депутат Олег Петренко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
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Напомним, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что обыски проводятся по санкции суда. К следственным мероприятиям привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление полиции.
В сети появилась видеозапись следственных действий сотрудников полиции на территории завода АТЕК в Киеве (на базе партии "Национальный корпус") в районе станции метро "Святошино".
Видео опубликовал народный депутат Олег Петренко на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Читайте также: В Черновцах горел транспортный колледж. Видео
Напомним, пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало заявил, что обыски проводятся по санкции суда. К следственным мероприятиям привлечены департамент защиты экономики, внутренней безопасности и главное следственное управление полиции.
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