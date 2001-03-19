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Керченский мост показали с высоты птичьего полета. Видео
Появилось снятое с высоты видео строительства путинского моста в Крым
В интернете появилось видео строительства моста в оккупированный Россией Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Кадры, снятые с помощью дрона, опубликованы в YouTube на канале Ворота въ Крымъ.
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Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что планируют открыть Крымский мост для движения автомобилистов досрочно. По их заверениям объект будет полностью готов уже к началу летнего сезона. Также было заявлено, что сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Грузовой транспорт пустят по мосту в конце 2018 года.
В интернете появилось видео строительства моста в оккупированный Россией Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Кадры, снятые с помощью дрона, опубликованы в YouTube на канале Ворота въ Крымъ.
Читайте также: В Сети показали Киев с высоты птичьего полета
Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что планируют открыть Крымский мост для движения автомобилистов досрочно. По их заверениям объект будет полностью готов уже к началу летнего сезона. Также было заявлено, что сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Грузовой транспорт пустят по мосту в конце 2018 года.
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