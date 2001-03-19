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Керченский мост показали с высоты птичьего полета. Видео

Керченский мост показали с высоты птичьего полета. ВидеоПоявилось снятое с высоты видео строительства путинского моста в Крым

В интернете появилось видео строительства моста в оккупированный Россией Крым, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Кадры, снятые с помощью дрона, опубликованы в YouTube на канале Ворота въ Крымъ.

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Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что планируют открыть Крымский мост для движения автомобилистов досрочно. По их заверениям объект будет полностью готов уже к началу летнего сезона. Также было заявлено, что сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Грузовой транспорт пустят по мосту в конце 2018 года.

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 Теги: Керченский мост, Крым

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Сегодня, 23:22 » Автор: Татьяна Ларина
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Работы продолжаются.


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