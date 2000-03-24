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Смелый кот защитил свой дом от дикого медведя. Видео

Смелый кот защитил свой дом от дикого медведя. Видео Домашнее животное прогнало незваного гостя со двора.

Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.

На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.

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В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.

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 Теги: кот, медведь

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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