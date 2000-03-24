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Смелый кот защитил свой дом от дикого медведя. Видео
Домашнее животное прогнало незваного гостя со двора.
Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.
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В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.
Бесстрашная кошка прогнала большое животное, едва не набросившись на него, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Etcetera.
На ролике незваный косолапый гость проник в один из дворов. Местная кошка, недолго думая, набросилась на него с такой агрессией, которой медведь явно не ожидал.
Читайте также: В России покупатели подрались из-за акционных кружек. Видео
В итоге, медведю пришлось не просто отступить, а убежать восвояси.
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