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На Днепропетровщине мужчина расстреливает домашних животных из пневмата. Видео

На Днепропетровщине мужчина расстреливает домашних животных из пневмата. ВидеоПод Днепром разгорается скандал из-за расстрела мужчиной животных

В населенном пункте Кулебовка Днепропетровской области местные жители жалуются на мужчину, который из пневматического оружия расстреливает домашних животных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Люди рассказывают, что их сосед ранил около 10 котов и собак и убил троих животных. Когда одна из женщин, чей пес был убит, пришла узнать причину агрессии, стрелок спустил на нее своих собак. Также сообщается, что он несколько раз спускал собак на прохожих, в том числе и на детей.

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Мужчина, который держит в страхе своих соседей, женат и воспитывает двоих детей. Он отказывается от общения с журналистами. По телефону он сказал, что не стрелял в животных и положил трубку. Не могут найти на него управу и полицейские – мужчина попросту не открывает им двери. При этом правоохранители все же собираются открыть уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными". Если вину мужчины докажут, ему грозит штраф в 850 гривен или арест на полгода.

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 Теги: Днепропетровщина, домашние животные

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Сегодня, 11:32 » Автор: Татьяна Ларина
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