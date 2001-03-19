Впечатляющие кадры, на которых водитель грузовика дрифтит на серпантине. Видео

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В сети появилось видео заснеженного остова Хортица, что в Запорожье.

Baja выполняет трюки на городских улицах, совершает прыжки на пересеченной местности и дрифтит по пляжу.

Водитель фуры при обгоне через встречную полосу не рассчитал для маневра время и на полном ходу врезался в грузовик.