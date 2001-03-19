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Впечатляющие кадры, на которых водитель грузовика дрифтит на серпантине. Видео
Большой почтовый грузовик дрифтит на серпантине (ВИДЕО)
В Сети появилось видео, на котором водитель грузовика из Боснии дрифтит на заснеженной дороги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Предположительно, машина принадлежит одной из курьерских или почтовых служб. Ролик размещен на странице Daily Viral Stuff в социальной сети Facebook.
В ролике видно, как грузовик в скольжении проходит связку поворотов, но застревает на обледенелом подъеме.
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После его преодоления машина движется до знака Челич. Это боснийская община, расположенная в Тузланском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.
В Сети появилось видео, на котором водитель грузовика из Боснии дрифтит на заснеженной дороги, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Avtodream
Предположительно, машина принадлежит одной из курьерских или почтовых служб. Ролик размещен на странице Daily Viral Stuff в социальной сети Facebook.
В ролике видно, как грузовик в скольжении проходит связку поворотов, но застревает на обледенелом подъеме.
Читайте также: Появились впечатляющие кадры пожара с участием авто в Киеве. Видео
После его преодоления машина движется до знака Челич. Это боснийская община, расположенная в Тузланском кантоне Федерации Боснии и Герцеговины.
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