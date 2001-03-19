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Очевидцы сняли момент схождения лавины на Эльбрусе. Видео
Под завалами оказались десятки припаркованных автомобилей.
Желтый снег и закрытые склоны - это мелочь. 24 марта сошла лавина и завалила парковку. Десятки автомобилей под плотным снегом. Уже приехал трактор, люди пытаются что-то сделать лопатами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Информации о пострадавших нет. Местные говорят, что такого мощного схода в этом месте ещё не было.
Многие даже не догадываются, что их машины где-то там глубоко под снегом... Погода плохая, многие отсыпаются.
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На Эльбрусе снег идёт уже несколько дней. И, похоже, не собирается успокаиваться.
Желтый снег и закрытые склоны - это мелочь. 24 марта сошла лавина и завалила парковку. Десятки автомобилей под плотным снегом. Уже приехал трактор, люди пытаются что-то сделать лопатами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAinfo.
Информации о пострадавших нет. Местные говорят, что такого мощного схода в этом месте ещё не было.
Многие даже не догадываются, что их машины где-то там глубоко под снегом... Погода плохая, многие отсыпаются.
Читайте также: В Египте взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. Видео
На Эльбрусе снег идёт уже несколько дней. И, похоже, не собирается успокаиваться.
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