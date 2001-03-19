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В Херсоне задержали террористку «МГБ ДНР». Видео

В Херсоне задержали террористку «МГБ ДНР». ВидеоПосле задержания она призналась, что работать на "спецслужбу" боевиков ее убедил муж.

В Херсоне украинская контрразведка задержала "офицера" так называемых "спецслужб ДНР".

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Элина Борозенная – "младший лейтенант" так называемого "министерства госбезопасности" "ДНР". После задержания она призналась, что работать на "спецслужбу" боевиков ее убедил муж, Иван Борозенный – бывший офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ.

"Результатом работы семейного подряда стали многочисленные агитки, которые должны были бы убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов. В частности, и такие: "Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов. Ни режьте уши, срезайте шевроны!"" - говорится в сюжете.

Однако, отмечает автор материала, такая ненависть к "киевской хунте" не помешала девушке приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить загранпаспорт. По ее словам, среди боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы. Это подтверждает и наша контрразведка.

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"Частично это означает, что "русский мир" разочаровал боевиков, поэтому они ищут более комфортные условия для жизни. Однако на снисхождение рассчитывать террористам не стоит. Судьбой предательницы теперь будут заниматься следователи СБУ – комфорта они не обещают, но гарантируют справедливый суд", - говорит журналист.

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 Теги: задержание, видео

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Сегодня, 12:29 » Автор: Богдан Процив
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