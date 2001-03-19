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Раздел: Видеоновости  
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Кадры неудавшейся попытки кражи ноутбука в Днепре. Видео

Кадры неудавшейся попытки кражи ноутбука в Днепре. ВидеоНеопытный вор попался на краже ноутбука.

В Интернете опубликовано видео с неудавшейся попыткой кражи ноутбука из магазина компьютерной техники.

Видео выложил пользователь Facebook Stas Karpoff, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Инцидент произошел в Днепре, в магазине "Днепрокомп". По словам опубликовавшего видео пользователя, попытка кражи была осуществлена 22 марта 2018 года.

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"Был украден ноутбук этим человеком. Мною был пойман и возвращен, заяву писать не стал, будьте внимательны, может зайти и к вам в офис", – предупреждает он.

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 Теги: ноутбук, кража, видео

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Сегодня, 16:04 » Автор: Богдан Процив
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