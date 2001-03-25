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Боевики из минометов обстреляли жилые дома Авдеевки. Видео

Боевики из минометов обстреляли жилые дома Авдеевки. ВидеоВ результате обстрела повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.

Российские боевики обстреляли жилые дома Авдеевки, применяя минометы 120-го калибра.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, большинство выстелов было направлено на территорию садового товарищества "Персик" в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. В результате обстрела повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.

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"Во дворе ковырялся, дрова рубил. Начались бахи сильные. Давно такого не было.... У нас здесь штук шесть упало - возле собаки, в огороде, соседу в дачу влетело... Только домой зашел, смотрю в окно - у соседа дача рассыпалась", - говорит один из местных жителей.

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 Теги: миномёты, обстрел, видео

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Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
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