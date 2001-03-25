Раздел: Видеоновости
Боевики из минометов обстреляли жилые дома Авдеевки. Видео
В результате обстрела повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.
Российские боевики обстреляли жилые дома Авдеевки, применяя минометы 120-го калибра.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, большинство выстелов было направлено на территорию садового товарищества "Персик" в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. В результате обстрела повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.
Читайте также: Пожар в Кемерово: кадры внутри помещения. Видео
"Во дворе ковырялся, дрова рубил. Начались бахи сильные. Давно такого не было.... У нас здесь штук шесть упало - возле собаки, в огороде, соседу в дачу влетело... Только домой зашел, смотрю в окно - у соседа дача рассыпалась", - говорит один из местных жителей.
Российские боевики обстреляли жилые дома Авдеевки, применяя минометы 120-го калибра.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, большинство выстелов было направлено на территорию садового товарищества "Персик" в районе железнодорожного перегона Авдеевка-Донецк. В результате обстрела повреждены дачные дома и хозяйственные постройки.
Читайте также: Пожар в Кемерово: кадры внутри помещения. Видео
"Во дворе ковырялся, дрова рубил. Начались бахи сильные. Давно такого не было.... У нас здесь штук шесть упало - возле собаки, в огороде, соседу в дачу влетело... Только домой зашел, смотрю в окно - у соседа дача рассыпалась", - говорит один из местных жителей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
312
0
Оставьте свой комментарий