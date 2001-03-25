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В Сети появился последний трейлер перед выходом Far Cry 5. Видео
Официальный релиз игры состоится уже сегодня, 27 марта.
В Сети был опубликован предрелизный трейлер игры от Ubisoft - Far Cry 5. Официальный выход мультиплатформенного шутера состоится 27 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что главному герою игры придется воевать с религиозными фанатиками в глубинке США. Выпущенный ролик знакомит пользователей с ключевыми антагонистами - четырьмя всадниками Апокалипсиса.
Игра также начала получать первые рецензии. В настоящее время средний балл игры составляет 81.
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Far Cry 5 — предстоящая мультиплатформенная компьютерная игра 2018 года в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Игра разработана студией Ubisoft Montreal.
В Сети был опубликован предрелизный трейлер игры от Ubisoft - Far Cry 5. Официальный выход мультиплатформенного шутера состоится 27 марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сообщается, что главному герою игры придется воевать с религиозными фанатиками в глубинке США. Выпущенный ролик знакомит пользователей с ключевыми антагонистами - четырьмя всадниками Апокалипсиса.
Игра также начала получать первые рецензии. В настоящее время средний балл игры составляет 81.
Читайте также: В Британии сняли миниатюрный снежный торнадо. Видео
Far Cry 5 — предстоящая мультиплатформенная компьютерная игра 2018 года в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Игра разработана студией Ubisoft Montreal.
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