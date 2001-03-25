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В США показали лазерную пушку. Видео

В США показали лазерную пушку. Видео Выглядит это оружие весьма любопытно.

Исследователи из Управления оружия несмертельного воздействия Пентагона создали прототип акустической пушки, использующей для генерации громких звуков лазерное излучение. Как пишет Defense One, новое оружие способно создавать источник громкого звука в любой точке пространства на существенном удалении от себя.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Акустическое оружие несмертельного воздействия использует силу звука для временного поражения людей. Такое оружие сегодня используют американские военные. Оно было разработано во второй половине 1990-х годов и получило название LRAD (Long Range Acoustic Device, акустическое устройство дальнего действия).

Американская акустическая пушка способна передавать голосовые команды с интенсивностью до 150 децибел. Это же оружие можно использовать в качестве генератора громкого звука с частотой от двух до трех килогерц, крайне неприятного для человеческого слуха. Акустические пушки периодически используются в США для разгона неконтролируемых протестов.

В LRAD для передачи звука используются небольшие электромагнитные громкоговорители. Эти излучатели установлены в пушке таким образом, чтобы их звуковые волны частично сходились и в них возникало явление резонанса. Благодаря этому LRAD может формировать акустический луч с углом расхождения от 30 до 60 градусов.

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В новой акустической пушке, разрабатываемой специалистами Управления оружия несмертельного воздействия, используются фемтосекундные лазеры, способные генерировать лазерное излучение импульсами длиной в несколько фемтосекунд.

В новом устройстве один из генераторов используется для формирования в воздухе шара из плазмы. На его формирование необходимо около 10-15 секунд. Затем второй генератор направляет на плазменный шар лазерный луч очень узкого спектра. В результате взаимодействия лазерного излучения с плазмой возникает яркое свечение и громкий звук.

Изменение частоты лазерного излучения, воздействующего на плазму, позволяет изменять частоту образующегося звука. Исследователи утверждают, что в ближайшие три года они смогут с помощью лазера и плазмы воссоздавать человеческий голос.

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 Теги: США, пушка, лазер, видео

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Сегодня, 19:25 » Автор: Едгар Букмирза
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